Как решить задачу: Мише вместе с папой 42 года , его брату Саше вместе с папой 40 лет , а всем им вместе 50 лет . Узнай, сколько лет каждому из них.
Математика
Как решить задачу: Мише вместе с папой 42 года , его брату Саше вместе с папой 40 лет , а всем им вместе 50 лет . Узнай, сколько лет каждому из них.
Ответ(ы):
Гость:
Мише 2 года ему брату 8 папе 32
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
16. Put the words in order to make a sentence. 1) the tourists 2) unattended 3) the luggage 4) the guide told 5) not to leave
Русский язык
Спишите, дописывая личные окончания глагола. как свеж морозный воздух! Как чист! ?? зна... ли ты, почему зимой воздух чистый? Его очища... снег. ...
Биология
Плмогите пожалуйста!!! Общие характеристики арахиса,пижмы, яблони, пастушьей сум??и, пролески, обыкновенного тростника и чёрного паслена
Геометрия
На стороне AB треугольника ABC выбрана точка M так что угол ACM равнв углу ABC. AM=3см, MB=9см. найти AC.