Как решить задачу: Мише вместе с папой 42 года , его брату Саше вместе с папой 40 лет , а всем им вместе 50 лет . Узнай, сколько лет каждому из них.

Математика
Как решить задачу: Мише вместе с папой 42 года , его брату Саше вместе с папой 40 лет , а всем им вместе 50 лет . Узнай, сколько лет каждому из них.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мише 2 года ему брату 8 папе 32
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