Как решить задачу: Мише вместе с папой 42 года , его брату Саше вместе с папой 40 лет , а всем им вместе 50 лет . Узнай, сколько лет каждому из них.

Математика

Как решить задачу: Мише вместе с папой 42 года , его брату Саше вместе с папой 40 лет , а всем им вместе 50 лет . Узнай, сколько лет каждому из них.

Автор: Гость