Номер 4 помогите а то рипетитор задал а я не могу

Математика
Номер 4 помогите а то рипетитор задал а я не могу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
х-количество однокомнатных квартир х+16- количество трехкомнатных квартир 3*х-количество двухкомнатных квартир составим уравнение: х+х+16+3*х=216 5х+16=216 5х=216-16 5х=200 х=200:5 х=40 кв- количество однокомнатных квартир 40+16=56 кв- количество трехкомнатных квартир 40*3=120 кв-количество двухкомнатых

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
, упражнение 354 ришите пожалкста
Ответить
Алгебра
(-3)*(1/9+4/18)= -1 проверить равенство
Ответить
Математика
Вопрос по высшей математике, комплексные числа: кубический корень из выражения √3-i ... желательно с решением)
Ответить
Математика
Как решить задачу: Мише вместе с папой 42 года , его брату Саше вместе с папой 40 лет , а всем им вместе 50 лет . Узнай, сколько лет каждому из них.
Ответить
Английский язык
16. Put the words in order to make a sentence. 1) the tourists 2) unattended 3) the luggage 4) the guide told 5) not to leave
Ответить