Номер 4 помогите а то рипетитор задал а я не могу
Математика
Номер 4 помогите а то рипетитор задал а я не могу
Ответ(ы):
Гость:
х-количество однокомнатных квартир х+16- количество трехкомнатных квартир 3*х-количество двухкомнатных квартир составим уравнение: х+х+16+3*х=216 5х+16=216 5х=216-16 5х=200 х=200:5 х=40 кв- количество однокомнатных квартир 40+16=56 кв- количество трехкомнатных квартир 40*3=120 кв-количество двухкомнатых
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