5. Объясните, почему слова распределены на две группы. Что объединяет слова первой группы? Что общего в словах второй группы? Зреть: зрелище, зрячий, обозревать, узреть, зрение. Зреть: зрелый, вызреть, созреть, перезреть, нед...

Русский язык
5. Объясните, почему слова распределены на две группы. Что объединяет слова первой группы? Что общего в словах второй группы? Зреть: зрелище, зрячий, обозревать, узреть, зрение. Зреть: зрелый, вызреть, созреть, перезреть, недозреть.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 - cлова используются в значении "Видеть" 2 - слова используются в значении состояния растения, созревания,т.е.) Ну, и что там, что там однокоренные слова.
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