Сделайте ПОЖАЛУЙСТА синтаксический разбор предложения на казахском языке) Бізд??ң еліміз қай жағынан да бай мемлекет.
Қазақ тiлi
Сделайте ПОЖАЛУЙСТА синтаксический разбор предложения на казахском языке) Бізд??ң еліміз қай жағынан да бай мемлекет.
Ответ(ы):
Гость:
Жай сойлем,жакты сойлем,толымды сойлем.Биздин -аныктауыш(кимнин?),елимиз-бастауыш(немиз?),кай жагынан да бай-аныктауыш,мемлекет-баяндауыш
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
На территории Чехии и Украины расположены горные системы, образовавшиеся в новей??ую (альпийскую) складчатость, укажите их: 1) Аппалачи 2) ...