Сделайте ПОЖАЛУЙСТА синтаксический разбор предложения на казахском языке) Бізд??ң еліміз қай жағынан да бай мемлекет.

Қазақ тiлi

Сделайте ПОЖАЛУЙСТА синтаксический разбор предложения на казахском языке) Бізд??ң еліміз қай жағынан да бай мемлекет.

Автор: Гость