Как Троекоров распорежался своей дочерью

Литература
Как Троекоров распорежался своей дочерью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Главная цель жизни Троекурова – это богатство и получить его он пытается любым способом. Решая отдать дочь старику в жены, имеющего много денег и власти, он не останавливается ни перед чем. Счастье Маши для отца ничего не значит – главное, быть богатым и могущественным.  Даже, несмотря на свою любовь к ней, он не делает исключений, обращаясь с дочерью так же, как и с другими. Он суров и своенравен, в некоторые моменты жесток, поэтому Маша не доверяет ему своих чувств и переживаний.

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