Мероприятия по борьбе с пыльными бурями

Гость: Гость:

Мероприятия по уменьшению последствий ураганов и бурь Для успешного проведения работ по уменьшению последствий действий ураганов и бурь большое значение имеет хорошо налаженная служба наблюдения за ураганами и оповещения об ураганной опасности. При получении предупреждения о приближении урагана или сильной бури необходимо приступить к работам по укреплению наземных зданий и сооружений, обращая особое внимание на недостаточно прочные конструкции, трубы, крыши. В зданиях закрываются двери, окна, чердачные помещения, вентиляционные отверстия. Окна и витрины защищают ставнями или щитами, а двери с подветренной стороны оставляют открытыми. С крыш, лоджий, балконов убирают все предметы. В ряде случаев отключают комунально-энергетические сети, проверяют системы водостоков. Из легких построек людей переводят в более прочные здания, иногда в убежища гражданской обороны. Людей и сельскохозяйственных животных, находящихся в лесных массивах, выводят на открытые пространства или укрываются. Наружные строительные и погрузочно-разгрузочные работы прекращают, а строительные краны разводят и крепят. Крупные суда, стоящие на рейде, выводят в открытое море или швартуются в портах, а небольшие - заходят в протоки либо каналы и дополнительно крепятся. К местам возможных аварий подвозят необходимый строительный материалы, инструменты, механизмы. В районах, где могут быть наводнения, проводят мероприятия в целях ограничения распространения воды. Проводятся мероприятия по созданию запасов питьевой воды, нескоропортящихся продуктов питания, средств медицинской помощи, аварийных источников электроснабжения. Приводятся в готовность средства передвижения. С приближением урагана или сильной бури усиливается регулирование движения на автомагистралях, иногда движение транспорта прекращается полностью. Особо опасные участки ограждаются предупредительными знаками и возле них выставляются посты. Большое значение в районе урагана или бури имеют работы по предотвращению пожаров. При угрозе возникновения снежной бури проводят, в основном те же мероприятия, что и при приближении урагана. Особое внимание обращают на обеспечение бесперебойного движения транспорта по основным дорогам. В этих целях для борьбы с заносами организуют непрерывное патрулирование снегоочистительной техники. Аналогичные работы проводятся при угрозе пыльной бури. На всех объектах в зоне урагана приводятся в готовность необходимые силы (аварийные команды, формирования гражданской обороны) . Рекомендации по действиям населения в условиях угрозы и возникновения урагана или бури