Сумма двух последоват. чётных чисел равно 420.Какие это числа

Математика
Сумма двух последоват. чётных чисел равно 420.Какие это числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+(2х+2)=402 4х=400 х=100 2х=200 Первое число - 200, второе число - 202
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