Пожалуйста заполните таблицу " Революции 1848-1849 гг в Европе " по схеме страны , причины революций , основные события , результаты.

Гость: Гость:

Страны: Франция( можно выделить как главную) , Италия ( объединение всех её кусков воедино) , Германия ( объединение), Австрия ( слабо. зато парламент свой создали) Причины революций: мировой промышленный кризис 1847, неурожайные годы ( склоняется конечно больше ко франции но можно и к другим странам) , стремление буржуазии к власти ( франция, а насчёт других стран можно заменить слово буржуазия на монархия, так и говорили в народе кстати ,,От одной беды мы пришли к другой. В общем сильное укрепление власти не в пользу народа), К основным событиям пожалуй можно отнести - Революция во Франции ( не опять, а снова) 1847 год - картофельное восстание в Берлине. В Австрии сильных действий не было. В 1820 - 1848 годы - восстание в Сицилии ( часть Италии нынешней). Результаты : В Италии в это время революция прогремела, но от династии Бурбонов избавилась лишь в 1861 году. В Австрии создан был свой парламент. В Германских государствах провозглашена была конституция, правительство имело не полные права над народом, а в скором времени Отто Фон Бисмарк объединил германские государства ( аналог Италии, каюсь год не помню).А во Франции в ходе революции была установлена Вторая Республика. Данное событие называют в истории ,,Весна народов"