Предприятие опубликовало рекламу в периодическом издании, заплатив за это 1,3 тыс. рублей. Определите налог на рекламу, если ставка налога составляет 3 % от затрат.

Технология

Предприятие опубликовало рекламу в периодическом издании, заплатив за это 1,3 тыс. рублей. Определите налог на рекламу, если ставка налога составляет 3 % от затрат.

Автор: Гость