Предприятие опубликовало рекламу в периодическом издании, заплатив за это 1,3 тыс. рублей. Определите налог на рекламу, если ставка налога составляет 3 % от затрат.

Технология
Предприятие опубликовало рекламу в периодическом издании, заплатив за это 1,3 тыс. рублей. Определите налог на рекламу, если ставка налога составляет 3 % от затрат.
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Автор: Гость
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Гость:
 Решение:  1,3*0,03=0,39  тыс. руб.=  390  рублей.
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