Предприятие опубликовало рекламу в периодическом издании, заплатив за это 1,3 тыс. рублей. Определите налог на рекламу, если ставка налога составляет 3 % от затрат.
Технология
Предприятие опубликовало рекламу в периодическом издании, заплатив за это 1,3 тыс. рублей. Определите налог на рекламу, если ставка налога составляет 3 % от затрат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1,3*0,03=0,39 тыс. руб.= 390 рублей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
1. Близнецы, Овен, Рак, Стрелец, Телец. Укажите лишнее в этом списке и обоснуйте свой выбор. Задача по астрономии. 20 баллов.
Окружающий мир
Математика
География
Английский язык