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Что такое звукопись???
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Что такое звукопись???
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совокупность приёмов для усиления звуковой выразительности художественной речи.
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