Составь из слов предложения Запиши укажи в них имена существительные. на, солнце, ??ебе, светило, чистом, яркая.

Русский язык

Составь из слов предложения Запиши укажи в них имена существительные. на, солнце, ??ебе, светило, чистом, яркая.

Автор: Гость