Как падает тень от столба утром, в полдень,вечером. рисунки
Окружающий мир
Как падает тень от столба утром, в полдень,вечером. рисунки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тень столба падает от местонахождения солнца! Следовательно где будет солнце там будет и Тень:)
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