Скорость лодки по течению реки 8,2 км/ч. Собственная скорость лодки 5,8 км/ч. Найдите ??корость течения реки.

Математика
Скорость лодки по течению реки 8,2 км/ч. Собственная скорость лодки 5,8 км/ч. Найдите ??корость течения реки.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость течения реки =2,4.т.к 8,2-5,8=2,4
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