Как троекуров относится к шабашкину?

Гость: Гость:

Троекуров подкупил Шабашкина и ещё нескольких стряпчих, чтобы тот со своими поехали и отобрали имение у Владимира. Кирила Петрович никак не относится к Шабашкину, ему всё равно на него. Для него главное результат и всё.