Как троекуров относится к шабашкину?
Литература
Как троекуров относится к шабашкину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Троекуров подкупил Шабашкина и ещё нескольких стряпчих, чтобы тот со своими поехали и отобрали имение у Владимира. Кирила Петрович никак не относится к Шабашкину, ему всё равно на него. Для него главное результат и всё.
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