Какие олицетворения и эпитеты есть в этом стихотворении?
Литература
Какие олицетворения и эпитеты есть в этом стихотворении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У чёрногоморя чинара стоит молодая и так весь абзац;)
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