Могут ли потребности человека меняться с течением времени? если да. то от чего зав??сит?
Обществознание
Могут ли потребности человека меняться с течением времени? если да. то от чего зав??сит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потребность человек может меняться со времен, и зависит от возраста человека
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