Крылов иван Андреевич ево биография

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Краткая биография Ивана Крылова Иван Андреевич Крылов – русский писатель, поэт-баснописец, сатирик, переводчик, Статский Советник, член-академик Императорской АН. Родился 2 (13) февраля 1769 года в Москве в семье отставного офицера. Ранние годы писателя прошли в разъездах, грамоте учился дома, так как у отца была большая библиотека книг. В 1780 году он начал подрабатывать подканцеляристом. Позже Крылов поступает на службу в казенную палату. В 1789 году начинает печатать сатирический журнал «Почта духов». К тому времени он уже написал немало сочинений и сделал перевод французской оперы. В 1792 году начинает выходить в свет его журнал «Зритель», который также носит сатирический характер. В 1797 году писатель познакомился с князем С. Ф. Голицыным и поступил к нему на работу в качестве секретаря и учителя детей. В качестве баснописца писатель начал себя проявлять в 1805 году, после того, как перевел на русский язык две басни Лафонтена. Вскоре появились его работы: «Урок дочкам», «Модная лавка», «Илья Богатырь, волшебная опера», «Лентяй» и т.д. В 1810 году он поступает на работу в Императорскую публичную библиотеку, где работает вплоть до выхода в отставку в 1841 году. В 1811 году присоединяется к литературному обществу любителей русской словесности. В этом же году становится членом Российской Академии. Во время войны с Наполеоном поэт выступал патриотом, хотя позднее высмеивал в своих работах пороки светского общества. Он также высмеивал многие людские недостатки. Например, гордость, эгоизм, тщеславие, глупость. За свою жизнь Крыло написал около 200 басен, наиболее известными из которых являются «Лебедь, рак и щука», «Стрекоза и муравей», «Квартет», «Ворона и лисица». Его басни были переведены на французский, итальянский, грузинский и прочие языки. Крылов умер 9 (21) ноября 1844 года от двустороннего воспаления легких. Похоронен на Тихвинском кладбище в Санкт-Петербурге.