Какой из данных вопросов не является "открытым"? а) Вы готовы к участию в перегово??ах? b) Когда и где состоятся переговоры? c) Почему Вы не готовы к переговорам?

Гость: Гость:

С мне буква ц потому что я не знаю почему не знаю почему короче буква с которая в конце потому что как бы мы можем сказать Вы готовы их участие в переговорах Когда и где состоятся переговоры Почему вы не готовы к переговорам вы не готовы к переговорам Да потому что мы с ним не готова чтобы сказать что вы готовы нужно вообще терпение большое нужно вообще совесть иметь что сказать что вы не готовы