Какой из данных вопросов не является "открытым"? а) Вы готовы к участию в перегово??ах? b) Когда и где состоятся переговоры? c) Почему Вы не готовы к переговорам?
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Какой из данных вопросов не является "открытым"? а) Вы готовы к участию в перегово??ах? b) Когда и где состоятся переговоры? c) Почему Вы не готовы к переговорам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С мне буква ц потому что я не знаю почему не знаю почему короче буква с которая в конце потому что как бы мы можем сказать Вы готовы их участие в переговорах Когда и где состоятся переговоры Почему вы не готовы к переговорам вы не готовы к переговорам Да потому что мы с ним не готова чтобы сказать что вы готовы нужно вообще терпение большое нужно вообще совесть иметь что сказать что вы не готовы
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