Cирень- сушествительное какого рода? корень какого рода сушествительное? Тушь какого рода сушествительное?
Русский язык
Cирень- сушествительное какого рода? корень какого рода сушествительное? Тушь какого рода сушествительное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сирень (она моя) - женский род. Корень (он мой) - мужской род. Тушь (она моя) - женский род.
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