Cирень- сушествительное какого рода? корень какого рода сушествительное? Тушь какого рода сушествительное?

Русский язык
Cирень- сушествительное какого рода? корень какого рода сушествительное? Тушь какого рода сушествительное?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сирень (она моя) - женский род. Корень (он мой) - мужской род.  Тушь (она моя) - женский род.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Решите пожалуйста!!! 1) FeCl₃+NaOH= 2) Na₂SO₄+BeCl₂= 3)Fe(OH)₃+H2So4= Это про реакцию электрол??тов в водных растворах
Ответить
Биология
Помогите плизз. В медицине применяют :А)Плаун,Б)хвощ В) папоротник Г)все ответы вер??ы
Ответить
Биология
Что обеспечивает образование пластид
Ответить
Математика
Помогите решить пример (2239876-2204701)+8086•6-35455
Ответить
Обществознание
Какова роль способностей человека?
Ответить