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Какова роль способностей человека?
Обществознание
Какова роль способностей человека?
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Большая потому что от нас зависит можно сказать всё
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