Масса 6 ящиков печенья 48кг. Какова масса 8 ящиков конфет,если 1 ящик конфет наи3 кг т??желее 1 ящика печенья?
Математика
Масса 6 ящиков печенья 48кг. Какова масса 8 ящиков конфет,если 1 ящик конфет наи3 кг т??желее 1 ящика печенья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48 : 6 = 8 кг весит 1 ящик печенья 2) 8 + 3 = 11 кг весит 1 ящик конфет 3) 11 * 8 = 88 кг весят 8 ящиков конфет
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