Что такое языковой термин? Какие есть? Пожалуйста, Срочно!!!

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Языковой термин - эволюции языка. Развитие языка под влиянием внутренних закономерностей и Экстралингвистических факторов. эвфемизм (от греч. euphemismos из ей — хорошо + phemi — говорю) . Смягчающее обозначение какого-либо предмета или явления, более мягкое выражение вместо грубого. Она в интересном положении вместо она .беременна. Не сочиняйте вместо не врите. Туалет вместо уборная. эвфония (греч. euphonia из ей — хорошо + phone — звук) . Благозвучие речи, достигаемое применением разнообразных фонетических приемов (звуковые повторы, анафора, эпифора, ритмичность речи и т. д.) . эквивалент. Единица речи, способная выполнять ту же функцию, что другая речевая единица. Эквивалент слова. Словосочетание, совпадающее по функции со словом, выступающее в одинаковой синтаксической роли. Полозка руку на сердце (откровенно, чистосердечно) , спустя рукава (небрежно) , из рук вин (плохо) . Эквивалент предложения. По мнению некоторых лингвистов, слова-предложения, вокативные предложения и т. п. являются не предложениями, а эквивалентами предложений. экзистенциальное (от лат. existentia — существование) номинативное предложение. То же, что бытийное номинативное предложение. экзотическая (от греч. exotikos — чуждый, иноземный) лексика. Слова и выражения, заимствованные из других, часто малоизвестных, языков и употребляемые для придания речи особого (местного) колорита. Бай, бек, бешмет, гяур, делибаш, зурна, паранджа, пиала, чайхана, янычар