Слушайте и записывайте слова с указанными сочетаниями согласных звуков в разные ??толбики. Подчеркните в записанных словах буквы по образцу. Образец: (Шт) что (Чт) чтение (Шн) конечно (Чн) солнечный.
Русский язык
Слушайте и записывайте слова с указанными сочетаниями согласных звуков в разные ??толбики. Подчеркните в записанных словах буквы по образцу. Образец: (Шт) что (Чт) чтение (Шн) конечно (Чн) солнечный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( ш н) конечно ( ч н ) солнычный
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