Слушайте и записывайте слова с указанными сочетаниями согласных звуков в разные ??толбики. Подчеркните в записанных словах буквы по образцу. Образец: (Шт) что (Чт) чтение (Шн) конечно (Чн) солнечный.

Русский язык

Слушайте и записывайте слова с указанными сочетаниями согласных звуков в разные ??толбики. Подчеркните в записанных словах буквы по образцу. Образец: (Шт) что (Чт) чтение (Шн) конечно (Чн) солнечный.

Автор: Гость