В каком словемнет приставки а)подогнуть б)подозрение в)подоконник г)подолбить ??)подушка Выбери!!!
Русский язык
В каком словемнет приставки а)подогнуть б)подозрение в)подоконник г)подолбить ??)подушка Выбери!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставки нет у слова подушка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Физика
Газ местится в посудине при температуре 250к и давлением 800кПа. Определите давление газа при 350к. процесс изохорный
Химия
Определить массу железа (Fe) необходимого для реакции соляной кислотой массой 10г Fe+HCl=FeCl2+H2 HCl=10г
Русский язык