В каком словемнет приставки а)подогнуть б)подозрение в)подоконник г)подолбить ??)подушка Выбери!!!

Русский язык
В каком словемнет приставки а)подогнуть б)подозрение в)подоконник г)подолбить ??)подушка Выбери!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставки нет у слова подушка                                                                                                                          
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