Помогите пожалуйста срочно 1 класс
Литература
Помогите пожалуйста срочно 1 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Карандаш 2.Незнайка 3.Буратино 4.Петрушка 5.Дюймовочка 6.Самоделкин Получилось слово: АЗБУКА
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