1) найти углы параллелограмма, если один из них на 44 градуса меньше другого. 2)пери??етр параллелограмма равен 56 см. Найти стороны параллелограмма, если они относятся как 2:5 3)диагонали ромба образует с его сторон угол 37 ...

Гость: Гость:

1) Сумма соседних углов параллелограмме равна 180. Получаем уравнение: х+(х-44)=180, х+х-44=180, 2х=224, х=112. Один угол равен 112, другой 180-112=68. Несоседние углы равны, так что 3 и 4 угол можно найти просто подставив равенство 2) 2/5 Всего 7 частей, а т.к. у нас периметр, частей 14. Одна часть: 56/14. Одна часть: 4. Первая сторона 8, вторая 20. 3) Диагонали в ромбе - биссектрисы. Значит 1 угол равен 37*2= 74 Второй угол равен (360-(74*2))/2= 106.