1) найти углы параллелограмма, если один из них на 44 градуса меньше другого. 2)пери??етр параллелограмма равен 56 см. Найти стороны параллелограмма, если они относятся как 2:5 3)диагонали ромба образует с его сторон угол 37 ...

Алгебра
1) найти углы параллелограмма, если один из них на 44 градуса меньше другого. 2)пери??етр параллелограмма равен 56 см. Найти стороны параллелограмма, если они относятся как 2:5 3)диагонали ромба образует с его сторон угол 37 градусов найти углы ромбы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сумма соседних углов параллелограмме равна 180. Получаем уравнение: х+(х-44)=180, х+х-44=180, 2х=224, х=112.  Один угол равен 112, другой 180-112=68.  Несоседние углы равны, так что 3 и 4 угол можно найти просто подставив равенство  2) 2/5 Всего 7 частей, а т.к. у нас периметр, частей 14. Одна часть: 56/14. Одна часть: 4. Первая сторона 8, вторая 20. 3) Диагонали в ромбе - биссектрисы. Значит 1 угол равен 37*2= 74 Второй угол равен (360-(74*2))/2= 106. 
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