Упростите запись суммы +8+/-13/
Математика
Упростите запись суммы +8+/-13/
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+8+(-13)=-(13-8)=-5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1) найти углы параллелограмма, если один из них на 44 градуса меньше другого. 2)пери??етр параллелограмма равен 56 см. Найти стороны параллелогра...
Русский язык
Слушайте и записывайте слова с указанными сочетаниями согласных звуков в разные ??толбики. Подчеркните в записанных словах буквы по образцу. Образе...
Русский язык
Литература