Упростите запись суммы +8+/-13/

Математика
Упростите запись суммы +8+/-13/
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+8+(-13)=-(13-8)=-5.
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