Верно что викинги достигли Гренландии у побережья северной Америки
География
Верно что викинги достигли Гренландии у побережья северной Америки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Америку, кроме того, в эпоху викингов произошел также первый генетический контакт между европейцами и жителями Северной Америки[1]. Около 900 г. из Норвегии отправился корабль под командой Гуннбьорна. Корабль сбился с курса, и викинги увидели остров (Гренландию).
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