Помогите плизз. В медицине применяют :А)Плаун,Б)хвощ В) папоротник Г)все ответы вер??ы

Биология
Помогите плизз. В медицине применяют :А)Плаун,Б)хвощ В) папоротник Г)все ответы вер??ы
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Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ : Г Значение хвощей, плаунов и папоротников для человека Как человек использует хвощи, плауны и папоротники? Плауны содержат ядовитое (курареподобное) вещество, которое используется в медицине. Споры плаунов используют в качестве детской присыпки (натуральный тальк). Плауны нашли применение в ветеринарии. Также они используются в промышленности для получения желтой и зеленой красок. Стебли хвощей жесткие — в них содержится кремнезем. Поэтому прежде им чистили горшки и кастрюли, полировал деревянные изделия. Хвощ полевой, наиболее распространенный в России, используют как лекарство от астмы, а также в качестве мочегонного средства. Молодые сочные листья некоторых видов папоротников в Японии употребляй в пищу как салат. Многие виды папоротников выращивают для аквариумов. Из корневищ папоротников изготавливают препараты против гельминтов (лентецов, цепней, кривоголовок). Папоротники, живущие в симбиозе с азотфиксирующими цианобактериями, применяй также как источник азота на рисовых полях для насыщения почвы растворимым соединениями азота.
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