Решите задачу с помощью уравнения Ваня задумал число если к этому числу прибавить 27 Из полученной суммы вычесть 14 то получим число 36 какое число задумал ваня
Математика
Решите задачу с помощью уравнения Ваня задумал число если к этому числу прибавить 27 Из полученной суммы вычесть 14 то получим число 36 какое число задумал ваня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36+14=50 50-27=23 ответ 23
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