Решите задачу с помощью уравнения Ваня задумал число если к этому числу прибавить 27 Из полученной суммы вычесть 14 то получим число 36 какое число задумал ваня

Математика

Решите задачу с помощью уравнения Ваня задумал число если к этому числу прибавить 27 Из полученной суммы вычесть 14 то получим число 36 какое число задумал ваня

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