Jane took up kazakh because she needed the language at work only
Английский язык
Jane took up kazakh because she needed the language at work only
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это надо перевести? Если да то вот - Джейн взяла казахский, потому что ей нужен язык только по работе.
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