Английский язык 5 клаасс учебник Кауфманн текст перевод стр 56 переведите пожалуйста название Dear Rob,
Английский язык
Английский язык 5 клаасс учебник Кауфманн текст перевод стр 56 переведите пожалуйста название Dear Rob,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это скорее всего обращение, (Дорогой Роб).
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