Как ты будешь действовать при написании безударных окончаний после твёрдых шипящих и ц? Вытирать (полотенце), месяц за (месяц), прийти за (каша), с (Наташа), прикрыть (рогожа), недоволен (стужа), пройти улицу за (улицу), остано...

Русский язык

Как ты будешь действовать при написании безударных окончаний после твёрдых шипящих и ц? Вытирать (полотенце), месяц за (месяц), прийти за (каша), с (Наташа), прикрыть (рогожа), недоволен (стужа), пройти улицу за (улицу), остановиться перед (Саша и Маша), наблюдать за (синица).

Автор: Гость