Как ты будешь действовать при написании безударных окончаний после твёрдых шипящих и ц? Вытирать (полотенце), месяц за (месяц), прийти за (каша), с (Наташа), прикрыть (рогожа), недоволен (стужа), пройти улицу за (улицу), остано...
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Как ты будешь действовать при написании безударных окончаний после твёрдых шипящих и ц? Вытирать (полотенце), месяц за (месяц), прийти за (каша), с (Наташа), прикрыть (рогожа), недоволен (стужа), пройти улицу за (улицу), остановиться перед (Саша и Маша), наблюдать за (синица).
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