Как ты думаешь почему в этом стихотворение так много многоточей
Литература
Как ты думаешь почему в этом стихотворение так много многоточей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что автор писал душой, он много над чем задумывался и многое вспоминал! Удачи! :)
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