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Объявление в красочном стиле ну к примеру Пропала собака очень красивая голубые глаза и коричневая шерсть ну отзывается на кличку ну к примеру Барон парода ну немецкая овчарка ростом где-то 50см очень дружелюбная очень сильно любит мясо и гонять кошек кто видел такую собачку звонить по телефону (твой номер) в вознаграждение ну к примеру твой велосипед или что нибудь другое