Как перевести на немецкий "Почти все туристы будут приезжать в город, чтобы увидеть замечательные пейзажи"?
Немецкий язык
Как перевести на немецкий "Почти все туристы будут приезжать в город, чтобы увидеть замечательные пейзажи"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fast alle Touristen kommen in die Stadt, um wunderschöne Landschaften zu sehen
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