Как перевести на немецкий "Почти все туристы будут приезжать в город, чтобы увидеть замечательные пейзажи"?

Немецкий язык
Как перевести на немецкий "Почти все туристы будут приезжать в город, чтобы увидеть замечательные пейзажи"?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fast alle Touristen kommen in die Stadt, um wunderschöne Landschaften zu sehen
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Произвеление 2118 и 105 разделить на 3 онять частное 654 084 и 9 всё это умножить на 607
Ответить
Английский язык
Напишите во множественном числесуществительное: woman- mouse- tooth- sheep- man- child- goose- foot-
Ответить
Другие предметы
Как записать ответы к каждому вопросу?
Ответить
Математика
1/15*(2 3/8-1 5/6)*2 2/5+9/10
Ответить
Алгебра
В пакете 208 Г смеси орехов, состоящей из миндаля, фундука и арахиса. Фундука в ней в 2 раза больше, чем арахиса, и на 20 Г больше, чем миндаля. Ск...
Ответить