Как перевести на немецкий "Почти все туристы будут приезжать в город, чтобы увидеть замечательные пейзажи"?

Немецкий язык

Как перевести на немецкий "Почти все туристы будут приезжать в город, чтобы увидеть замечательные пейзажи"?

Автор: Гость