Произвеление 2118 и 105 разделить на 3 онять частное 654 084 и 9 всё это умножить на 607

Математика
Произвеление 2118 и 105 разделить на 3 онять частное 654 084 и 9 всё это умножить на 607
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2118 х 105 =222 390 222 390 : 3 = 74 130 654 084 : 9 =72 676 74 130 - 72 672 = 1 458 1 458 х 607 = 885 006
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