Русский прочитай.обозначь личные окончания выделенных глаголов.в скобках укажи их наклонение, время, лицо и число. Когда идешь ()пешком,ввсе замечаешь.Вот изящно изогнутые лепестки фиалок. Белая звездочка земляники выглядывает...

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Русский прочитай.обозначь личные окончания выделенных глаголов.в скобках укажи их наклонение, время, лицо и число. Когда идешь ()пешком,ввсе замечаешь.Вот изящно изогнутые лепестки фиалок. Белая звездочка земляники выглядывает ()ииз зеленой травытравы.Досадно наступать на нее.Из помятого цветка не выреет ягодкаягодка.Проходишь мимо рябины и слышишь,что она звенит. Над ней кружат ()шмели.Они переносят пыльцы.

Автор: Гость