Сказки и рассказы в которых приводят примеры стыда и совети

Гость: Гость:

Жил-был мальчик в небольшом городе. Однажды он играл со своим другом и попросил у него мячик. Друг ушел домой, а про мячик совершенно забыл. Мальчик забрал этот мячик домой. Друга наругали за то что он забыл мячик на улице. На следующий день мальчик увидел своего друга и подбежал к нему. Друг искал мяч и мальчику стало стыдно, что он унес мяч друга домой и не предупредил его. Мальчика весть день мучала совесть. Он чувствовал свою вину. Вечером мальчик подложил мяч под дверь друга. Ему стало легче на душе. Это учит тому что нужно быть честным со своими дурзьями. P.S. проверить на ошибке, на наличие запятых, подредактируйте текст, придумайте имена мальчикам, добавьте чего-нибудь своего.