Даны функция рыночного спроса Qd=12-p и функция рыночного предложения Qs=-6+2p.Вычислит?? аналитическим способом равновесный объём и равновесную цену товаров

Гость: Гость:

Вычисление р: При равновесной цене Qs = Qd, поэтому: 12-р = -6+2р 12 +6 = p+2p 3p = 18 p = 6 - равновесная цена. Если р=6 то равновесный объем будет вычисляться так: 1. Поставим цену в формулу спроса: 12-6 = 6 2. Поставим цену в формулу предложения: -6+2*6 = 6 И там и там - 6. Это равновесный объем.