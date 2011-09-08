-21:(-0,21)+9,6:(8,9-11,3)=помогите
Математика
-21:(-0,21)+9,6:(8,9-11,3)=помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-21:(-0.21)+9.6:(8.9-11.3)= 96
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