По биологии 6 класс ,что значит жизненые формы!?)

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ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА, 1) у растений (биоморфа) их внешний облик, отражающий приспособленность к условиям среды, а также группа растений со сходными приспособительными признаками. Различают основные жизненные формы: фанерофиты, хамефиты, гемикриптофиты, криптофиты, а также терофиты. 2) У животных группа особей (разных видов или внутри одного вида), имеющих сходные эколого-морфологические приспособления для обитания в одинаковой среде.