По биологии 6 класс ,что значит жизненые формы!?)
Биология
По биологии 6 класс ,что значит жизненые формы!?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА, 1) у растений (биоморфа) их внешний облик, отражающий приспособленность к условиям среды, а также группа растений со сходными приспособительными признаками. Различают основные жизненные формы: фанерофиты, хамефиты, гемикриптофиты, криптофиты, а также терофиты. 2) У животных группа особей (разных видов или внутри одного вида), имеющих сходные эколого-морфологические приспособления для обитания в одинаковой среде.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Экономика
Даны функция рыночного спроса Qd=12-p и функция рыночного предложения Qs=-6+2p.Вычислит?? аналитическим способом равновесный объём и равновесную це...
Биология
Помогите пожалуйста!!!! Почему при пикировке рассады образуются боковые корни, а р??ст главного корня прекращается ???
Математика
В КАКОМ ИЗ ЭТИХ ЧИСЕЛ ЦИФРА ДЕСЯТКОВ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ , ЧЕМ ЦИФРА ЕДИНИЦ ? (А) 124 (Б) 424 (В) 753 (Г) 263 (Д) 135
Математика