Напишите во множественном числесуществительное: woman- mouse- tooth- sheep- man- child- goose- foot-
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Напишите во множественном числесуществительное: woman- mouse- tooth- sheep- man- child- goose- foot-
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Woman women mouse mice tooth teeth sheep sheep man men child children goose geese foot feet
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