В пакете 208 Г смеси орехов, состоящей из миндаля, фундука и арахиса. Фундука в ней в 2 раза больше, чем арахиса, и на 20 Г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете?
Алгебра
В пакете 208 Г смеси орехов, состоящей из миндаля, фундука и арахиса. Фундука в ней в 2 раза больше, чем арахиса, и на 20 Г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете?
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Гость:
Вот... надеюсь нормально объяснила_)))
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