В пакете 208 Г смеси орехов, состоящей из миндаля, фундука и арахиса. Фундука в ней в 2 раза больше, чем арахиса, и на 20 Г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете?

Алгебра

В пакете 208 Г смеси орехов, состоящей из миндаля, фундука и арахиса. Фундука в ней в 2 раза больше, чем арахиса, и на 20 Г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете?

Автор: Гость