1/15*(2 3/8-1 5/6)*2 2/5+9/10
Математика
1/15*(2 3/8-1 5/6)*2 2/5+9/10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/15*(2 3/8-1 5/6)*2 2/5+9/10 = 74/75
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В пакете 208 Г смеси орехов, состоящей из миндаля, фундука и арахиса. Фундука в ней в 2 раза больше, чем арахиса, и на 20 Г больше, чем миндаля. Ск...
Русский язык
Русский прочитай.обозначь личные окончания выделенных глаголов.в скобках укажи их наклонение, время, лицо и число. Когда идешь ()пешком,ввсе заме...
Физика
При поочередном освещении поверхности некоторого металла светом с длинами волн λ1 = 0,35 мкм и λ1 = 0,54 мкм обнаружили, что соответствующие максим...
География
Помогите, пожалуйста Какие параметры реки зависят от климата, а какие от рельефа? 1. Направление Скорость течения ................ Дли...
Математика