Вычислите:оооооооооооооооччччччччччень надо помогите а)12 1/3 * 3 б)4 1/4 * 2/3 в)-8 8/11 * (-4 1/8) г)14/50 : (-14/25)

Математика
Вычислите:оооооооооооооооччччччччччень надо помогите а)12 1/3 * 3 б)4 1/4 * 2/3 в)-8 8/11 * (-4 1/8) г)14/50 : (-14/25)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 37/3*3=37б)17/4*2/3=17/6=2 5/6в) -96/11*(-33/8)=4г) -1/2

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