Отцу было 28 8/12 лет когда родиласьдочь и 30 7/12 лет когда родился сын.сколько лет сыну если дочери 7 4/12лет? /-знак дроби!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Отцу было 28 8/12 лет когда родиласьдочь и 30 7/12 лет когда родился сын.сколько лет сыну если дочери 7 4/12лет? /-знак дроби!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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