Отцу было 28 8/12 лет когда родиласьдочь и 30 7/12 лет когда родился сын.сколько лет сыну если дочери 7 4/12лет? /-знак дроби!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

Отцу было 28 8/12 лет когда родиласьдочь и 30 7/12 лет когда родился сын.сколько лет сыну если дочери 7 4/12лет? /-знак дроби!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость