Как ты понимаешь значение слова "стихия". Запиши своё объяснение.

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Стихия - 1 явление природы, которое отличает разрушительная сила, а также сфера, среда его проявления, например: природная стихия; 2 перен. яв ление общественной жизни, не поддающееся воздействию людей, общества; неорганизованное начало, например: революционная стихия; 3 перен. привычная среда; благоприятная обстановка: Его стихия - поэзия.