Как ты понимаешь значение слова "стихия". Запиши своё объяснение.
Русский язык
Как ты понимаешь значение слова "стихия". Запиши своё объяснение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стихия - 1 явление природы, которое отличает разрушительная сила, а также сфера, среда его проявления, например: природная стихия; 2 перен. яв ление общественной жизни, не поддающееся воздействию людей, общества; неорганизованное начало, например: революционная стихия; 3 перен. привычная среда; благоприятная обстановка: Его стихия - поэзия.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Угол при основании равнобедренного треугольника равен альфа, а угол, противолежа??ий основанию,-бета. Известно, что бета больше или равно 50° но ме...
Физика
Протон влетает в однородное магнитное поле индукции 4 мТл со скоростью 5 ·10пятых. м/с перпендикулярно вектору В.Какую работусовершает поле над про...
Английский язык
Очень прошу, помогите, пожалуйста, перевести текст!!!! Running wild and running free. Climbing high in a tree. Our natural life was so muc...
Математика
Саэродрома вылетели2самолета через 3часа растояние между ними стало 3630км один из ??их летелср скоростью 640км ч с какай скоростью детел второй