Как употреблено слово "Музыка" из книги "Таежный путник"? А)Мелодия В)Песня С)Размеренный звуки D)Пение Вот предложение: В такую пору особую радость в лесу приносит рабочая музыка дятла. Ребят,прошу помогите!!!
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Как употреблено слово "Музыка" из книги "Таежный путник"? А)Мелодия В)Песня С)Размеренный звуки D)Пение Вот предложение: В такую пору особую радость в лесу приносит рабочая музыка дятла. Ребят,прошу помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку дятел не может петь то мне кажется что это размеренные звуки. которые он издает когда добывает насекомых из коры.
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