Помогите решить: В двух седьмых классах учатся 54 учащихся,причём в одном из них на 2 учащихся меньше,чем в другом.Сколько учащихся учатся в каждом классе

Алгебра

Помогите решить: В двух седьмых классах учатся 54 учащихся,причём в одном из них на 2 учащихся меньше,чем в другом.Сколько учащихся учатся в каждом классе

Автор: Гость