Помогите решить: В двух седьмых классах учатся 54 учащихся,причём в одном из них на 2 учащихся меньше,чем в другом.Сколько учащихся учатся в каждом классе
Алгебра
Помогите решить: В двух седьмых классах учатся 54 учащихся,причём в одном из них на 2 учащихся меньше,чем в другом.Сколько учащихся учатся в каждом классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (54-2) : 2=26 (уч.) - учится в классе, в котором учится на 2 ученика меньше. 2) 26+2=28 (уч.)
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